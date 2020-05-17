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Степанов: Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС

Степанов: Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС
10:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: УП

Новости Украины:Сегодня Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.

Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза.

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Во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны отдельно и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед этим миром, в том числе и перед Европейским Союзом ... Я уверен, это пойдет только на пользу Украине, и в пользу нашей системы здравоохранения", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19 .

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Украина, ЕС, Минздрав.
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