Эпидемия COVID-19: на Сумщине в больницах находятся 69 человек

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Сумщине около 70 человек находятся в больницах.

В больницах Сумщины занятость определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 коек составляет 4,8%.

Об этом корреспонденту сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов.

"По состоянию на 17 мая в учреждениях здравоохранения области из 375 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 заняты - 18, что составляет 4,8% от общего количества койко-мест. Всего на лечении от коронавируса в регионе на сегодняшний день находится 69 человек", - отметил Кравцов.

По информации Сумского областного лабораторного центра, по состоянию на 17 мая на Сумщине 162 официально подтвержденных случая заболевания COVID-19, что на один случай больше, чем было накануне, из них 4 летальных (по два в Конотопском и Кролевецком районах). Излечилось от недуга 89 человек.

Сейчас случаи заболевания COVID-19 подтверждены в 9 из 18 районов Сумщины и в 6 из 7 городов областного значения. Четвертая часть заболевших - в областном центре, в том числееще один инфицированный зафиксирован за прошедшие сутки.

За все время эпидемии коронавируса в Украине в Сумах подтверждено 42 случая COVID-19, Кролевци - 23, Конотопе и Шостке - по 14, Ромнах - 7, Глухове - 5, Ахтырке - 4, Белополье и Бурыне - по 1. По районам ситуация такая: в Конотопском районе выявлено 26 случаев инфицирования, Сумском - 11, Кролевецком - 8, Тростянецком и Глуховском - по 2, Роменском и Недрыгайловском - по 1.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 мая в Украине 18291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 433 новых случая.