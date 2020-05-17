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На Львовщине COVID-19 диагностировали еще у 50 человек

На Львовщине COVID-19 диагностировали еще у 50 человек
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине на Львовщине количество зараженных пополнилось еще на 50 человек.

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 347 ПЦР-тестов, из которых 50 - положительные (среди них - 28 это жители Львова).

В целом, коронавирусной инфекцией заразились 1019 человек, 27 из них скончались. 197 – выздоровели", - указано в сообщении.

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Как сообщается, в общей сложности в больницах области находятся на стационарном лечении 323 больных, из них 23 пациента – в отделениях реанимации и 6 – на аппаратах ИВЛ. 

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Украина, Львов, Карантин, Коронавирус.
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