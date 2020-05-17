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Пожар: в Харькове эвакуировали людей из многоэтажного дома

Пожар: в Харькове эвакуировали людей из многоэтажного дома
09:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Харьковщине произошел пожар в 5-этажном доме.

В Харькове произошел пожар в 5-этажном доме. Троих человек пожарные эвакуировали и еще троих человек, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно покинуть помещение, спасли.

Об этом сообщает пресс служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"... поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном жилом доме по адресу в городе Харьков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к месту пожара немедленно были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На тот момент горели домашние вещи на кухне квартиры на 4-м этаже жилой пятиэтажки.

Общая площадь пожара составила около 10 кв.м. В результате горения выделилась большое количество опасного дыма, который начал проникать в соседние помещений. Трое жителей квартиры на 5-м этаже (женщина 1968 г.р., мужчина 1979 г.р. и девушка 2004 г.р.) задыхались от едкого дыма и самостоятельно не могли покинуть дом. Спасатели с помощью автолестницы спустили людей из опасной зоны через окно здания. Кроме того, еще 3 людей с 4-го этажа спасатели эвакуировали из здания.

Его причина и ущерб устанавливаются.

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Украина, Пожар, Харьков, ГСЧС.
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