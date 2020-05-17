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Нашли посреди лесополосы и на огороде: в Днепропетровской области пиротехники ликвидировали боеприпасы

Нашли посреди лесополосы и на огороде: в Днепропетровской области пиротехники ликвидировали боеприпасы
08:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Сотрудники ГСЧС уничтожили устаревшие боеприпасы в Днепропетровской области.

Пиротехники ГСЧС уничтожили устаревшие боеприпасы в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-релиз Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели сообщили, что 15 мая, во время прогулки в лесополосе за пределами села Войсковое Солонянского района, мужчина обнаружил устаревшую ручную гранату Ф-1.

"В этот же день мужчина, который живет на Альпийском переулке Чечеловское района города Днепр, работая на собственном огороде обнаружил подозрительную находку, которая оказалась устаревшим артиллерийским снарядом калибра 122 мм", — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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В свою очередь, в субботу, 16 мая, во время проведения полевых работ на территории фермерского хозяйства возле села Заполички Верхнеднепровского района, обнаружена устаревшая минометная мина калибра 82мм.

Спасатели сообщили, что в Широковском районе житель поселка Широкое, прогуливаясь рядом с населенным пунктом, обнаружил сразу две опасные находки: устаревшие артиллерийские снаряды калибра 76 и 88 мм.

В частности, в городе Днепр на территории собственной частной усадьбы, расположенной на улице Универсальной Амур-Нижнеднепровский района, нашел устаревший артиллерийский снаряд калибра 122мм.

"В Криворожском районе житель села Недайвода, во время выпаса скота, наткнулся на старую минометную мину калибра 82 мм", — сообщили в пресс-центре ГСЧС.

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Отмечается, что в течение дня, 16 мая, по данным адресам осуществлены выезды групп пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в области.

"Обнаруженные боеприпасы обезврежены путем контролируемого подрыва. Прилегающая территория тщательно обследована специалистами ГСЧС. Дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", — сообщили чрезвычайники.

Как сообщалось, в Одесской области мужчина нашел пушечное ядро времен турецкой войны возле собственного дома.

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Украина, Днепр, Боеприпасы, ГСЧС, ГУНП.
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