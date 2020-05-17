Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", ранен украинский боец

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала нынешних суток – два обстрела, ранения получил украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.
Украинские военные открыли прицельный огонь по опорным пунктам противника.
По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.
С начала нынешних суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции возле Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.