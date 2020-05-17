Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", ранен украинский боец

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08:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских поиций с начала суток.

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала нынешних суток – два обстрела, ранения получил украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Так, украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Украинские военные открыли прицельный огонь по опорным пунктам противника.

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По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

С начала нынешних суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции возле Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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