Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: смягчение карантина, "банковский закон", переговоры Саакашвили и Ермака с послами G7
Главные события недели
Обстрелы возле Песок: на Донбассе ранен еще один украинский военный
Обстрелы возле Песок: на Донбассе ранен еще один украинский военный
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все

Смерть экс-посла Китая в Украине: названа предварительная причина

Смерть экс-посла Китая в Украине: названа предварительная причина
22:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Китае назвали предварительную причину смерти бывшего посла в Украине.

Бывший посол Китая в Украине (2016-2019) и действующий посол в Израиле Ду Вэй, который был найден сегодня утром мертвым в своей резиденции, умер из-за причин со здоровьем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное государственное телевидение Китая (CCTV).

По информации телеканала, причина смерти посла требует дополнительной проверки и подтверждения.

Напомним, посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его официальной резиденции в воскресенье утром.

Тело посла нашли в Герцлии - к северу от Тель-Авива.

"Его смерть наступила меньше чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров прекратить подписывать основные соглашения об инфраструктуре и коммуникации с китайскими компаниями", - написал CNN .

Бывшего посла Китая в Украине нашли мертвым на окраине Тель-Авива

Посол Ду Вэй стал послом Китая в Израиле в феврале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Израиль, Ду Вэй.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Рай для нудистов: на каких курортах можно позагорать абсолютно голыми (Фото)
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
НБУ: Получить наличные из касс торговых предприятий стало проще
Смерть экс-посла Китая в Украине: названа предварительная причина
Смерть экс-посла Китая в Украине: названа предварительная причина
США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)
США запустили на орбиту беспилотный шаттл: большая часть экспериментов засекречена (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь