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Бывшего посла Китая в Украине нашли мертвым на окраине Тель-Авива

Бывшего посла Китая в Украине нашли мертвым на окраине Тель-Авива
14:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома.

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщили местные СМИ о ссылками на заявление представителя полиции.

"В соответствии с установленной процедурой полицейские подразделения находятся на месте события", - сказал полицейский.

О причинах смерти 57-летнего дипломата официально не сообщается.

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В то же время, израильский телеканал Channel 12 информировал, что посол скончался во сне от естественных причин.

Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года, до этого он занимал должность посла КНР в Украине.

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Китай, Израиль, Ду Вэй.
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