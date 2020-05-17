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COVID-19: спецрейсом из КНР еще 75 украинцев вернутся домой (Фото)

COVID-19: спецрейсом из КНР еще 75 украинцев вернутся домой (Фото)
12:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Из Шанхая в Киев, специальным рейсом МАУ, который состоится сегодня, 17 мая, прибудут 75 украинцев.

Специальным рейсом PS1182 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Шанхая в Киев, который состоится сегодня, 17 мая, прибудут 75 украинцев.

Об этом сообщает Посольство Украины в КНР в Facebook.

"Сегодня, 17 мая, благодаря усилиям Посольства Украины в КНР и Генерального консульства Украины в Шанхае 75 украинцев возвращаются домой специальным чартерным рейсом PS1182 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении. 

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Кроме граждан Украины, этим рейсом в Киев прибудут граждане Канады, КНР и Республики Беларусь, которые имеют на это право в соответствии с распоряжением КМУ от 14 марта № 287-р. Также 14 граждан Казахстана воспользовались возможностью вернуться рейсом МАУ домой – в Казахстан.

По имеющейся в дипучреждении информации, все пассажиры, которые прилетят в Украину упомянутым самолетом, выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дій вдома".

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. 

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С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством иностранных дел пока организуют ряд специальных рейсов для возвращения украинских граждан домой.

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Киев, Украина, Китай, Карантин, Коронавирус.
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