Минздрав: в стационарах COVID-19 лечат за счет государства

Новости Украины:Власти Украины в полном объеме обеспечивают лечение больных COVID-19, поэтому в стационарах лечение проходит за счет бюджета.

Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом, поэтому в стационарах лечение проходит за счет бюджета.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19. У нас было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19: это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и четвертый пакет - это стационарная помощь больным, которые лечились в апреле, но лечились в больницах, которые не вошли в состав опорных для лечения больных COVID-19", - заявил Степанов.

По словам министра, в стоимость «пакетов» входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей. "Поэтому все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства", - подчеркнул министр.

Он заверил, что сейчас идет процесс заключения договоров с медучреждениями, а в некоторые из них уже ушли средства, чтобы медики получили повышенную зарплату. "Мы считаем, что уже на этой неделе все договоры будут заключены и все средства будут перечислены непосредственно медицинским учреждениям", - пообещал Степанов, объяснив задержку выплат запоздалым внесением изменений в госбюджет.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксирован 18 291 случай коронавируса, из них за сутки - 433.