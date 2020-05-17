Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украину спецрейсами из США, Финляндии и Кипра вернулись более 180 украинцев
В Украину спецрейсами из США, Финляндии и Кипра вернулись более 180 украинцев
Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)
Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий (Фото)
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 мая

Минздрав: в стационарах COVID-19 лечат за счет государства

Минздрав: в стационарах COVID-19 лечат за счет государства
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Власти Украины в полном объеме обеспечивают лечение больных COVID-19, поэтому в стационарах лечение проходит за счет бюджета.

Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом, поэтому в стационарах лечение проходит за счет бюджета.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19. У нас было принято четыре пакета для лечения больных COVID-19: это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и четвертый пакет - это стационарная помощь больным, которые лечились в апреле, но лечились в больницах, которые не вошли в состав опорных для лечения больных COVID-19", - заявил Степанов.

Эпидемия в ВСУ: сколько в Украине военных болеют COVID-19

По словам министра, в стоимость «пакетов» входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также зарплата, которая предусматривает 300% надбавку для врачей. "Поэтому все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства", - подчеркнул министр.

Он заверил, что сейчас идет процесс заключения договоров с медучреждениями, а в некоторые из них уже ушли средства, чтобы медики получили повышенную зарплату. "Мы считаем, что уже на этой неделе все договоры будут заключены и все средства будут перечислены непосредственно медицинским учреждениям", - пообещал Степанов, объяснив задержку выплат запоздалым внесением изменений в госбюджет.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксирован 18 291 случай коронавируса, из них за сутки - 433.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
ЦОЗ: в Украине уже более 18 тыс случаев COVID-19
Новолуние в мае 2020: советы астрологов
Новолуние в мае 2020: советы астрологов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь