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Вторник, 19.05.2020
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Си Цзиньпин о вакцине от коронавируса: Китай сделает ее достоянием мирового сообщества

Си Цзиньпин о вакцине от коронавируса: Китай сделает ее достоянием мирового сообщества
03:32 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной для всех стран.

Если Китай сможет успешно разработать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, он сделает ее "достоянием мирового сообщества". Об этом в понедельник, 18 мая, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время видеообращения к участникам Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила в Женеве, передает УНН со ссылкой на AFP и DW.

По словам китайского лидера, вакцина должна быть доступной и для развивающихся стран.

В Китае сейчас идут клинические тесты пяти разработок потенциальной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Впрочем, в стране есть еще ряд разработок, которые ждут разрешение для проведения испытаний на людях.

Аналогичные исследования проводят и во многих других странах. Однако эксперты предполагают, что появление эффективной вакцины, доступной для широкого применения, займет от 12 до 18 месяцев.

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На фоне призывов расследовать источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 лидер Китая заверил, что его страна была "всегда открытой, прозрачной и ответственной" в обращении с информацией о возбудителя болезни COVID-19 и сразу делилась всеми полученными данными с мировым сообществом. Также Си Цзиньпин поддержал призыв "всесторонне оценить" мировую реакцию на пандемию, но только когда она будет взята под контроль.

Также глава КНР заявил, что в течение ближайших двух лет Пекин выделит на борьбу с коронавирусом в мире сумму в два миллиарда долларов США.

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Китай, Си Цзиньпин, Коронавирус, Covid-19.
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