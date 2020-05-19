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Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Опасаются второй волны коронавируса: в стомиллионной провинции Китая ввели жесткий карантин
Опасаются второй волны коронавируса: в стомиллионной провинции Китая ввели жесткий карантин
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Опасаются второй волны коронавируса: в стомиллионной провинции Китая ввели жесткий карантин

Опасаются второй волны коронавируса: в стомиллионной провинции Китая ввели жесткий карантин
04:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Китае снова ввели жесткий карантин – теперь в провинции Цзилинь.

В китайской провинции Цзилинь ввели карантин из-за появления новых случаев заражения коронавирусом.

На северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь, в которой проживает около 108 миллионов человек, снова вводят карантин, чтобы локализовать вспышку заражения коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пока зарегистрировано около 34 зараженных, но страх перед второй волной эпидемии побудил власти Китая принять жесткие меры.

Сообщается, что в Цзилине остановили движение поездов и автобусов, закрыли школы и изолировали десятки тысяч людей.

Жилые комплексы с заболевшими и людьми, которые ждут результатов анализа, будут закрыты: только одному человеку из каждой семьи будет разрешено выходить на два часа каждые два дня, чтобы купить предметы первой необходимости.

Кроме того, прекращена работа большинства служб доставки, а в аптеках запретили продавать лекарства от гриппа, чтобы люди не могли скрывать симптомы COVID-19.

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В министерстве здравоохранения Китая пока точно не знают, как началась новая вспышка, но подозревают, что заболевшие могли контактировать с инфицированными приезжими из России.

Цзилинь уже закрывали на карантин в феврале, несмотря на то, что там было всего 127 заразившихся, тогда как в провинции Хубэй, где расположен город Ухань, заболели 68 000 человек.

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Все по теме:

Китай, Карантин, Коронавирус, Цзилинь, Covid-19.
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