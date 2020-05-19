В Индии и Бангладеш эвакуируют два миллиона человек из-за циклона

Новости мира:К берегам Индии приблизился циклон Ампхан, который в ближайшие сутки превратится в чрезвычайно сильный шторм.

Индия и Бангладеш проводят эвакуацию более двух миллионов своих граждан в связи с надвигающимся мощным тропическим циклоном "Амфан". Об этом сообщает Al Jazeera.

"Власти Индии и Бангладеш начали эвакуацию более 2 миллионов своих жителей в специальные убежища из-за угрозы со стороны надвигающегося циклона "Амфан", - говорится в сообщении.

Этот циклон уже вызвал ветра скоростью в 240 километров в час в районе Бенгальского залива. По суше он ударит, как ожидается, в эту среду.

Индийские метеорологи заявляют, что стихия тогда спровоцирует в прибрежных районах ветра скоростью в 175-195 километров в час. Это могут стать самые мощные штормы в Индийском океане за последние годы.