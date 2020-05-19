СМИ: Пекин планирует за два года достроить собственную космическую станцию

Новости мира:Власти Китая планируют к 2022 году завершить строительство собственной космической станции Тиангонг.

Власти Китая планируют к 2022 году завершить строительство собственной космической станции Тиангонг.

Об этом сообщает Xinhua.

"Ожидается, что строительство (китайской - ред.) космической станции завершится в 2022 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, станция будет находиться на нижней орбите Земли на высоте от 340 до 450 километров. Предполагается, что Тиангонг будет работать на протяжении 10 лет.

Средняя часть космической станции будет похожа на форму "Т", а по бокам будут присоединены две капсулы, где будут находиться лаборатории.

Тиангонг рассчитан на трех астронавтов в обычных условиях. Однако 66-тонная станция также может принимать еще трех астронавтов во время процедуры по замене людей на борту.

Отмечается, что для завершения строительства станции Тиангонг понадобится 12 полетов китайской ракеты Long March-5B, которая привезет все необходимые части станции.