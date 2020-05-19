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Эпидемия COVID-19: в Грузии за сутки подтвердили только один случай коронавируса

Эпидемия COVID-19: в Грузии за сутки подтвердили только один случай коронавируса
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Грузии за сутки выявили всего лишь один новый случай заражения.

За прошлые сутки в Грузии выявили всего лишь один новый случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

"За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом. Количество подтверждённых случаев достигло 702", - говорится в сообщении.

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По данным правительства, количество выздоровевших пациентов в стране возросло на 24 и достигло 456.

По состоянию на 19 мая в Грузии от коронавируса лечатся 234 пациента, 12 умерли. На карантине находятся 3787 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 337.

Как сообщалось, с 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.

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Первый случай COVID-19 был зафиксирован в стране 26 февраля у мужчины, вернувшегося из Ирана.

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Грузия, Карантин, Коронавирус.
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