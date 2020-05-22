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Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели, последний раз его видели 1 мая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.

До этого дня он также не был на публике в течение 20 дней, из-за чего в СМИ стали появляться сообщения о его болезни и смерти, сообщает "Ренхап".

В Южной Корее заявили, что следят за сообщениями о появлениях лидера КНДР. "Соответствующие органы внимательно следят",— сказал представитель министерства объединения Республики Корея на брифинге в ответ на вопрос о длительном отсутствии лидера КНДР.

Он напомнил, что в январе уже был период, когда Ким Чен Ын не появлялся 21 день.

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Лидер КНДР появился на публике 11 апреля и после этого до 1 мая не было известно о его участии в мероприятиях. За это время в СМИ появились сообщения о его болезни и смерти. 1 мая он принял участие в публичном мероприятии.

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Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Лидер КНДР.
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