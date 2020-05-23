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Авиакатастрофа в Пакистане: трое пассажиров выжили

Авиакатастрофа в Пакистане: трое пассажиров выжили
01:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Пока неизвестно, сколько человек пострадали на земле: в результате падения самолета были разрушены по меньшей мере пять домов.

Власти Пакистана сообщили о гибели по меньшей мере 76 человек в результате авиакатастрофы самолета Pakistani International Airlines, который 22 мая упал в жилом районе Карачи.

Число погибших может возрасти, поскольку судьба десятков людей остается неизвестной. Всего на борту самолета находился 91 пассажир и восемь членов экипажа. Воздушное судно разбилось на подлете к аэропорту Карачи, куда летело с Лахору, сообщает Радио Свобода.

По данным властей, как минимум трое человек выжили.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали на земле: в результате падения самолета были разрушены по меньшей мере пять домов.

Поисковые работы продолжаются. По данным властей, они могут продолжаться до трех дней.

Авиакатастрофа в Пакистане: подтверждена гибель 66 человек (Видео)

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что «шокирован и опечален» трагедией, и пообещал «немедленное» расследование.

Катастрофа произошла через несколько дней после того, как в Пакистане начали восстанавливать коммерческие авиарейсы после карантина.

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Авиакатастрофа, Пакистан, Самолет, Карачи.
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