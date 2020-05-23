Китай "почти преодолел эпидемию": за сутки не обнаружено новых случаев COVID-19

Новости мира:В Китае за сутки - ни одного нового случая COVID-19.

В течение последних 24 часов в материковой части Китая впервые не зафиксирован ни один новый случай коронавирусной болезни и ни один летальный случай.

Об этом сообщает TRT WORLD.

"Китай сообщил об отсутствии новых подтвержденных случаев коронавируса, а также летальных случаев и только о двух подозреваемых случаях заражения в течение последних 24 часов. Это свидетельствует о том, что страна почти преодолела эпидемию, начавшуюся в центральном промышленном городе Ухань", - говорится в сообщении.

Национальная комиссия по здравоохранению КНР заявила, что по состоянию на пятницу в стране от COVID-19 лечатся 79 пациентов. Еще около 376 человек находятся в изоляции для дальнейшего тестирования на наличие болезни, не проявляющей симптомы.

На сегодня в Китае было зарегистрировано всего 82 971 случай коронавирусной болезни, среди которых - 4 644 летальных случаев.

По состоянию на субботу, 23 мая, число летальных случаев, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, составляет 340 072. В мире подтверждено 5 306 928 случаев заболевания.