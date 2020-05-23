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В КНДР раскрыли шокирующую правду: основатель страны телепортироваться не умел

В КНДР раскрыли шокирующую правду: основатель страны телепортироваться не умел
19:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В КНДР признали, что основатель страны Ким Ир Сен не умел телепортироваться.

Официальное печатное издание Северной Кореи опровергло "факт" того, что основатель страны Ким Ир Сен умел телепортироваться в пространстве, как об этом думали граждане страны.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ёнхап" со ссылкой на ежедневную газету КНДР "Нодон синмун".

Газета опровергла легенду о тому, что Ким Ир Сен практиковал "chukjibeop" - мистический метод, используемый в боевых искусствах для телепортации к врагу.

"В действительности, человек не может внезапно исчезнуть и вновь появиться, свернув пространство", - говорится в статье.

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Radio Free Asia отмечает, что согласно мифу, Ким Ир Сен использовал мистическую технику, чтобы выиграть битву с имперскими японскими солдатами в то время, когда Корея была японской колонией (1910-1945). Тогда основатель Северной Кореи предположительно руководил корейскими партизанами в изгнании.

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КНДР, Ким Ир Сен, Телепортация.
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