Коронавирус в Азербайджане: за сутки три человека умерли от COVID-19

Новости мира:В Азербайджане коронавирус за сутки выявлен у 127 человек, скончались трое.

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 127 человек, общее число подтвержденных случаев Covid-19 в республике достигло 3 тыс. 982, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

"В тоже время скончалось три человека 1948, 1952 и 1982-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровело 107 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, число умерших после заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 2 тыс. 506 человек, скончавшихся - 49 человек.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1427 человек. Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 - средней тяжести, остальных - стабильное", - сообщает штаб.

По информации ведомства, всего в Азербайджане проведено более 265 тыс. тестов на коронавирус.