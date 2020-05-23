Пандемия довела Аргентину до дефолта

Новости мира:Аргентина в девятый раз объявила дефолт.

Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта, поскольку государство не выплатило кредиторам проценты по гособлигациям на 500 млн долларов.

Об этом сообщает DW.

Минэкономики Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на сумму 66 млрд долл с 21 мая по 2 июня.

Издание пишет, что предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман сообщил, что власти южноамериканской страны продолжают вести с кредиторами переговоры о реструктуризации.

По словам министра, "все стороны за столом хотят решить" ситуацию. Гусман объяснил предложение тем, что во времена пандемии COVID-19 Аргентина не может направлять на купонные выплаты по государственным облигациям 20 процентов доходов государственного бюджета.