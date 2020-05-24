Столтенберг приветствует договоренность о прекращении огня в Афганистане

Новости мира:Йенс Столтенберг приветствует трехдневное прекращение огня в Афганистане.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал использовать трехдневное перемирие в Афганистане по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан в целях более прочного мира.

"Я приветствую заявления правительства Афганистана и движения "Талибан" о трехдневном прекращении огня в связи с Идом (исламским праздником разговения Ид-аль-Фитр - ИФ). Все стороны должны воспользоваться этой возможностью для достижения мира на благо всех афганцев", - написал глава НАТО в твиттере вечером в субботу.

По его словам, "НАТО сохраняет приверженность долгосрочной безопасности Афганистана".

Напоминаем, радикальная группировка "Талибан" объявила трехдневное перемирие в Афганистане в честь завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, распространенном в субботу, заявил, что руководство группировки распорядилось "нигде не проводить наступательных операций против врага", а также, что талибы примут особые меры в области безопасности в эти три дня.

Кроме того, руководство группировки запретило боевикам проникать в районы, контролируемые правительством Афганистана. Это сделано для того, чтобы "соотечественники смогли спокойно отпраздновать Ид-аль-Фитр", отмечается в заявлении.

Перемирие начнет действовать с воскресенья.

Между тем, министр общественного здравоохранения Афганистана Ферузиддин Феруз призвал жителей страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции праздновать Ид аль-Фитр дома.