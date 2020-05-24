Белый дом: Законом о нацбезопасности КНР, по сути, захватит Гонконг

Новости мира:Вашингтон угрожает КНР санкциями из-за законопроекта о Гонконге.

Если власти КНР утвердят законопроект о национальной безопасности Гонконга, Белый дом может прибегнуть к санкциям как в отношении Пекина, так и в отношении администрации Гонконга. Об этом сообщил в воскресенье советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайан, передает NBC информирует УНН.

"Похоже, что этим законом о нацбезопасности КНР, по сути, захватит Гонконг, а если они это сделают, в таком случае будут введены санкции в отношении Гонконга и КНР", - сказал советник президента США.

Отмечается, что подобные шаги коммунистической верхушки могут поставить под удар особый автономный статус Гонконга, что помогало развивать статус мирового финансового центра.

"Трудно представить, как Гонконг сможет остаться азиатским финансовым центром, если подобное произойдет, и если КНР возьмет на себя управление. В таком случае, глобальные корпорации покинут город", - признал О'Брайан.