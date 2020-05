Протестующие Гонконга вернулись на улицы: полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против принятия закона наицональной безопасности региона.

Об этом сообщает The Guardian.

"Полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ в толпу людей после того, как тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против чрезвычайного заявления Пекина о введении законов о национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Офицеры ОМОНа, бронетранспортеры и водометы были развернуты по всему городу, в том числе в пекинском отделении связи перед началом мероприятия.

Толпы людей начали мирный марш по Хеннесси-роуд, спустя 30 минут после начала марша полиция выпустила в демонстрантов несколько залпов слезоточивого газа.

"Некоторые участники беспорядков напали на сотрудников полиции и бросали в них твердые предметы", - заявили в полиции.

#BREAKING: As @hkpoliceforce deploy their water cannons against journalists in Hong Kong, #StandWithHongKong is trending around the world.

THE WORLD IS WATCHING YOUpic.twitter.com/KbnkrH4VIW

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) May 24, 2020