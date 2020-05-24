Протесты в Киеве: полиция усиливает меры безопасности (Видео)

Новости Украины:В центре столицы усиливают меры безопасности из-за запланированной акции протеста.

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где запланирована акция протеста к годовщине правления Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Киева, информирует УНН.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Наряды стражей порядка несут службу в усиленном режиме. Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Указывается, что правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Отметим, в центре Киева сегодня в 14:00 планируется акция протеста "Стоп реванш" к годовщине правления Президента Украины Владимира Зеленского.