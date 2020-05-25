В Кыргызстане от коронавируса умер экс-спикер парламента

Новости мира:Экс-спикер парламента Кыргызстана Мукар Чолпонбаев скончался от коронавирусной инфекции.

Бывший спикер парламента Кыргызстана Мукаров Чолпонбаев умер после инфицирования коронавирусом. 24 мая в инфекционной больнице в столице Бишкеке сообщили, что 70-летний политик скончался от многочисленных осложнений, связанных с коронавирусом. До этого Чолпонбаева подключили к аппарату ИВЛ, пишет "Радио Свобода".

Чолпонбаев занимал пост спикера парламента и министра юстиции в 1990-х годах и с тех пор активно участвовал в политической жизни страны.

В марте, когда коронавирус распространялся по всему земному шару, Чолпонбаев выступал на митинге в Бишкеке с требованием отставки правительства и принятия конституционных изменений.

По официальным данным властей Кыргызстана, в стране от COVID-19 умерли 15 человек, всего зафиксировано 1403 случаев инфицирования.

Напомним, в мире коронавирусом заразились более 5,4 млн человек, умерло — более 345 тысяч.