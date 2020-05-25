Пандемия: в мире выявили 5,5 млн случаев коронавируса

Новости Украины:В мире по состоянию на утро понедельника число инфицированных коронавирусом достигло 5 млн 502 тысяч человек.

Коронавирус диагностировали у 5 миллионов 502 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 302 тысячи инфицированных, а умерли 346 тысяч. Об этом по состоянию на утрои понедельника, 25 мая, свидетельствуют данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости коронавирусом.

Наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировали в США – почти 100 тысяч. При этом вылечились в Штатах более 451 тысяч человек. За последние сутки там подтвердили почти 20 тысяч новых случаев.

Еще одним центром вспышки коронавируса стала Бразилия – более 365 тысяч случаев. Побороли болезнь почти 150 тысяч человек, умерли – более 22 тысяч. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 16 тысяч.

В России, которая сейчас находится на третьем месте в мировом рейтинге, всего обнаружили 344 тысяч случаев, в Испании – почти 283 тысяч, в Великобритании – почти 260 тысяч, в Италии – 229 тысяч, во Франции – 182,5 тысяч.

За минувшие сутки во всем мире число случаев заражения коронавируса выросло на 96 тысяч.

Кроме США и Бразилии, лидерами по темпам распространения заболевания являются Россия (+8,599), Индия (+7,113), Перу (+4,205), Чили (3,709), Мексика (+3,329).

За это же время умерли 2826 больных с подтвержденной коронавирусная инфекцией.

Напомним, накануне утром сообщалось, что общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563. Черногория стала первой европейской страной, которая победила коронавирус.