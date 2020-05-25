Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Луческу: Шахтер потерял три года с Фонсекой
Луческу: Шахтер потерял три года с Фонсекой
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

Пандемия: в мире выявили 5,5 млн случаев коронавируса

Пандемия: в мире выявили 5,5 млн случаев коронавируса
09:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В мире по состоянию на утро понедельника число инфицированных коронавирусом достигло 5 млн 502 тысяч человек.

Коронавирус диагностировали у 5 миллионов 502 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 302 тысячи инфицированных, а умерли 346 тысяч. Об этом по состоянию на утрои понедельника, 25 мая, свидетельствуют данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости коронавирусом.

Наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировали в США – почти 100 тысяч. При этом вылечились в Штатах более 451 тысяч человек. За последние сутки там подтвердили почти 20 тысяч новых случаев.

Еще одним центром вспышки коронавируса стала Бразилия – более 365 тысяч случаев. Побороли болезнь почти 150 тысяч человек, умерли – более 22 тысяч. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 16 тысяч.

В России, которая сейчас находится на третьем месте в мировом рейтинге, всего обнаружили 344 тысяч случаев, в Испании – почти 283 тысяч, в Великобритании – почти 260 тысяч, в Италии – 229 тысяч, во Франции – 182,5 тысяч.

За минувшие сутки во всем мире число случаев заражения коронавируса выросло на 96 тысяч.

Бразилия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

Кроме США и Бразилии, лидерами по темпам распространения заболевания являются Россия (+8,599), Индия (+7,113), Перу (+4,205), Чили (3,709), Мексика (+3,329).

За это же время умерли 2826 больных с подтвержденной коронавирусная инфекцией.

Напомним, накануне утром сообщалось, что общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563. Черногория стала первой европейской страной, которая победила коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
03 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
04 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
На Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
Ослабления карантина: в Украине открываются детсады
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь