Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике
Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике
От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек
От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
Бенитес хочет вернуться в Ньюкасл
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек

От коронавируса в мире выздоровели более 2,1 миллиона человек
07:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Бразилия остается второй наиболее пораженной COVID-19 страной мира.

По состоянию на утро понедельника, 25 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 345 059 человек. В то же время, выздоровели 2 168 563.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 407 613 инфицированных. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 97 720 человек, в Великобритании – 36 875, Италии – 32 785, Испании – 28 752, Франции – 28 370 и в Бразилии – 22 666. Бразилия остается второй наиболее пораженной COVID-19 страной мира. Так, странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 643 246), Бразилия (363 211), Россия (344 481), Великобритания (260 916), Испания (235 772), Италия (229 858), Франция (182 709), Германия (180 328) и Турция (156 827).

Почти 110 человек заразились коронавирусом после церковной службы в Германии

Напомним,в  России произошла вспышка коронавирусной инфекции в психиатрической больнице Северной Осетии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
03 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
04 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
На Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
Ослабления карантина: в Украине открываются детсады
Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами
Рецепт дня: Рагу с курицей, овощами и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь