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Коронавирус в Индии: за сутки зарегистрировано почти 7 тысяч новых случаев

Коронавирус в Индии: за сутки зарегистрировано почти 7 тысяч новых случаев
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Жертвами COVID-19 в Индии стали более 4 тысяч человек.

За минувшие сутки в Индии зафиксирован максимальный показатель заражения коронавирусом - почти 7 тыс. случаев. С начала эпидемии в стране погиб 4021 человек. 

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Индии.

"За минувшие сутки в Индии были зафиксированы еще 154 случая смерти от коронавируса нового типа (COVID-19), эпидемия уже унесла жизни 4021 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время заболевание подтверждено у 6977 человек - это стало новым суточным максимумом. Всего в Индии коронавирусом заразились 138 845 человек.

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С начала эпидемии из больниц выписали 57 721 жителя Индии. Сейчас число активных случаев заболевания в стране составляет 77 103.

Как сообщалось, по данным Worldometer, на утро 25 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составило 5,5 млн, из них 346,9 тыс. - летальных, выздоровели 2,3 млн человек.

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Индия, Коронавирус, Covid-19.
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