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Парламент Китая одобрил закон, который ограничивает автономию Гонконга

Парламент Китая одобрил закон, который ограничивает автономию Гонконга
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Китайское собрание народных представителей одобрило закон о национальной безопасности Гонконга, который в перспективе уменьшает самостоятельность региона.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) поддержало спорный законопроект о безопасности специального административного района КНР Гонконг.

Делегаты ВСНП сегодня одобрили план принятия нового закона, согласно которому в Гонконге официально запрещается ”сепаратизм” и ”бунт”. Прежде чем этот документ вступит в силу, Постоянный комитет ВСНП в июне должен будет разработать его детали, сообщает Deutsche Welle.

Эти планы КНР уже вызвали массовые протесты в Гонконге и критику на мировой арене. По мнению критиков, новый закон о безопасности Гонконга резко ограничит гражданские права в этом специальном административном районе Китая. При возвращении Китаю Гонконга - бывшей британской колонии - в 1997 году Гонконгу были гарантированы сроком на 50 лет такие основные права, как свобода слова и собраний.

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Законопроект о безопасности Гонконга зиждется на статье 23-й Основного закона Гонконга, согласно которой этот специальный административный район КНР обязуется принять законы, запрещающие ”подрывную деятельность” против правительства в Пекине. Такое законодательство в Гонконге так и не было принято. Попытка провести его через гонконгский парламент в 2003 году была сорвана после того, как на улицы в знак протеста вышли около одного миллиона человек.

Ныне Пекин намерен ввести это законодательство в силу в обход гонконгского парламента. Власти КНР реагируют таким образом на массовые продемократические демонстрации в Гонконге, не прекращающиеся уже многие месяцы.

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Китай, Гонконг, ВСНП, Парламент Китая.
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