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Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к госизмене

Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к госизмене
09:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Северокорейский диктатор считает секс между тинейджерами "аморальным" и "нечестивым".

Руководитель КНДР Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к государственной измене.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на Radio Free Asia. Северокорейский диктатор считает секс между тинейджерами "аморальным" и "нечестивым". Более того, он приравнял его к государственной измене, поскольку такое поведение подростков "помогает врагам разрушать наше общество".

"Безнравственность школьников и студентов вызвана влиянием капиталистического образа жизни, распространением электронных средств массовой информации, а также поставляемой из соседнего Китая порнографией. И это "становится проблемой", - заявил Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын появился на публике с агрессивными заявлениями

Чтобы остановить рост "сексуальной распущенности", власти приказали школам проверять телефоны подростков на наличие запрещенных материалов и посещений нежелательных сайтов. Подростки, у которых найдут "запрещенные" материала, а также их родители и учителя будут сурово наказаны.

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Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Секс.
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