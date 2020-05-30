Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к госизмене

Новости мира:Северокорейский диктатор считает секс между тинейджерами "аморальным" и "нечестивым".

Руководитель КНДР Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к государственной измене.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на Radio Free Asia. Северокорейский диктатор считает секс между тинейджерами "аморальным" и "нечестивым". Более того, он приравнял его к государственной измене, поскольку такое поведение подростков "помогает врагам разрушать наше общество".

"Безнравственность школьников и студентов вызвана влиянием капиталистического образа жизни, распространением электронных средств массовой информации, а также поставляемой из соседнего Китая порнографией. И это "становится проблемой", - заявил Ким Чен Ын.

Чтобы остановить рост "сексуальной распущенности", власти приказали школам проверять телефоны подростков на наличие запрещенных материалов и посещений нежелательных сайтов. Подростки, у которых найдут "запрещенные" материала, а также их родители и учителя будут сурово наказаны.