В Китае коронавирусом болеют 70 человек

Новости мира:В Китае осталось 70 случаев COVID-19.

По состоянию на 30 мая по официальной информации, в Китае осталось 70 активных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Worldometers.

В стране по официальной информации диагностировано 82995 случаев заболевания коронавирус, 78291 пациентов уже выздоровели, 4634 умерли.

За последние сутки в Китае не выявлено новых случаев заболевания коронавирус. 70 пациентов продолжают бороться с болезнью.Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.