Впервые со дня прекращения огня: ВВС США нанесли удары по объектам "Талибана"

Новости мира:Американские военные с воздуха атаковали талибов в Афганистане.

Американские военные сообщили, что нанесли удары с воздуха по объектам талибов, впервые после прекращения огня, объявленного боевиками и афганскими силами прошлого месяца.

Представитель американских военных в Афганистане Сонни Леггет сообщил, что 4-5 июня в двух разных афганских провинциях были нанесены два воздушные удары, информирует "Радио Свобода".

По его словам, воздушный удар США совершили по 25 вооруженным боевикам движения "Талибан", "осуществляли скоординированное нападение на контрольно-пропускной пункт афганских сил в западной провинции Фарах. По словам представителя военных, еще один удар был нанесен по необъявленном количестве боевиков-талибов, которые атаковали контрольно-пропускной пункт в южной провинции Кандагар.

Экстремистское движение "Талибан" пока на эту информацию не отреагировало.

"Все стороны должны уменьшить насилие, чтобы закрепить мирный процесс", – заявил Леггет.

Тем временем в другом районе, в южной провинции Забул, 10 афганских силовиков погибли во время атаки талибов, которые взорвали придорожную бомбу. Сообщается, что также уничтожены несколько полицейских автомобилей. Полиция заявила, что убила четырех талибов. Последние за нападение ответственность на себя не взяли.

Боевики группировки "Талибан" ранее заявили о трехдневном перемирии с афганскими силами, которое закончилось 26 мая, и было объявлено по случаю окончания поста священного месяца Рамадан.

В феврале Вашингтон подписал соглашение с талибами, в которой обязался вывести все войска США в обмен на гарантии безопасности, стремясь проложить путь к переговорам между враждующими сторонами в Афганистане.