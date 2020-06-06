Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"
Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"
"Есть и такая амбиция": Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра Киева
Верещук не исключает своего баллотирования на пост главы КГГА
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

Впервые со дня прекращения огня: ВВС США нанесли удары по объектам "Талибана"

Впервые со дня прекращения огня: ВВС США нанесли удары по объектам "Талибана"
03:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Американские военные с воздуха атаковали талибов в Афганистане.

Американские военные сообщили, что нанесли удары с воздуха по объектам талибов, впервые после прекращения огня, объявленного боевиками и афганскими силами прошлого месяца.

Представитель американских военных в Афганистане Сонни Леггет сообщил, что 4-5 июня в двух разных афганских провинциях были нанесены два воздушные удары, информирует "Радио Свобода".

По его словам, воздушный удар США совершили по 25 вооруженным боевикам движения "Талибан", "осуществляли скоординированное нападение на контрольно-пропускной пункт афганских сил в западной провинции Фарах. По словам представителя военных, еще один удар был нанесен по необъявленном количестве боевиков-талибов, которые атаковали контрольно-пропускной пункт в южной провинции Кандагар.

Экстремистское движение "Талибан" пока на эту информацию не отреагировало.

"Все стороны должны уменьшить насилие, чтобы закрепить мирный процесс", – заявил Леггет.

Тем временем в другом районе, в южной провинции Забул, 10 афганских силовиков погибли во время атаки талибов, которые взорвали придорожную бомбу. Сообщается, что также уничтожены несколько полицейских автомобилей. Полиция заявила, что убила четырех талибов. Последние за нападение ответственность на себя не взяли.

Америка угрожает Канаде санкциями за сотрудничество с Huawei

Боевики группировки "Талибан" ранее заявили о трехдневном перемирии с афганскими силами, которое закончилось 26 мая, и было объявлено по случаю окончания поста священного месяца Рамадан.

В феврале Вашингтон подписал соглашение с талибами, в которой обязался вывести все войска США в обмен на гарантии безопасности, стремясь проложить путь к переговорам между враждующими сторонами в Афганистане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Афганистан, Талибан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чеснок: чем полезен и чем опасен
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине
04 "Угроза менее 5%": врач объяснила увеличение числа новых больных COVID-19
05 Президент выступил за легализацию частных армий в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венецию опять затопило: под воду ушла почти четверть территорий
Аномальный прилив: Венецию вновь затопило
Посольство Украины в США вновь открывает двери для граждан
Посольство Украины в США вновь открывает двери для граждан
СМИ: США выводят часть войск из Германии
СМИ: США выводят часть войск из Германии
Рецепт дня: Сочная куриная грудка с помидорами и сыром
Рецепт дня: Сочная куриная грудка с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь