Америка угрожает Канаде санкциями за сотрудничество с Huawei

Новости мира:США будут вынуждены пересмотреть объем разведывательной информации, которой делятся с Канадой, если Оттава разрешит Huawei развивать инфраструктуру 5G в стране.

"Правительство США очень четко дало понять всем нашим друзьям и союзникам по всему миру, что в случае допуска Huawei в систему национальной безопасности мы будем вынуждены защищать наши отношения в обмене разведывательными данными. Мы будем вынуждены провести оценку того, возможно ли продолжение обмена разведданными со странами, которые имеют Huawei в своих наиболее чувствительных технологиях, в наиболее чувствительных сферах национальной безопасности ", - сказала Ортагус.

При этом она выразила уверенность, что канадское правительство "примет собственное суверенное решение и определит лучшее для национальной безопасности Канады".

Как сообщалось, Вашингтон уже давно утверждает, что Huawei представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку китайское правительство имеет право заставить частные компании, подобные Huawei, поделиться чувствительной информацией. Критики Huawei утверждают, что компания будет заниматься шпионажем в пользу Пекина.

На этом фоне канадское правительство уже полтора года размышляет над тем, допускать ли китайский Huawei к развитию инфраструктуры 5G в стране, однако до сих пор не объявило окончательного решения.

При этом все три основных канадские оператора мобильной связи объявили о заключении контрактов на развитие 5G с финской компанией Nokia и шведской Ericsson, таким образом фактически исключив Huawei еще до поступления указания от правительства.