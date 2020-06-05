Черное золото: ОПЕК+ соберется в субботу по поводу сокращений добычи нефти

Новости мира:ОПЕК и ее союзники во главе с РФ встретятся в субботу, чтобы обсудить дальнейшие рекордные сокращения добычи нефти.

ОПЕК и ее союзники во главе с Россией встретятся в субботу, чтобы обсудить дальнейшие рекордные сокращения добычи нефти и подтолкнуть, в частности, Ирак и Нигерию, выполнять существующие ограничения, передаёт Reuters.

Страны ОПЕК + ранее согласились сократить нефтедобычу на 9,7 млн. баррелей в сутки в мае и июне.

Два источника ОПЕК + сообщили агентству, что Саудовская Аравия и Россия договорились о продлении более глубоких сокращений до конца июля, но сказали, что Эр-Рияд также настаивает на продлении их до конца августа.

"Условия в настоящее время гарантируют успешные встречи", — заявил в пятницу агентству министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман, добавив, что сейчас идет координация проведения встреч ОПЕК и ОПЕК + в субботу. Субботние видеоконференции начнутся с переговоров между членами Организации стран-экспортеров нефти в 12:00 по Гринвичу, а затем в 14:00 по Гринвичу соберется группа ОПЕК +.

Три источника в ОПЕК сообщили, что расширение сокращений будет зависеть от степени их соблюдения. Они сказали, что страны, которые превысили квоты в мае и июне, должны пообещать придерживаться целевых показателей и компенсировать любое более раннее перепроизводство путем сокращения в июле, августе и сентябре.

Как сообщалось, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступило в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

Как сообщалось, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе утром в пятницу, 5 июня, в ходе торгов выросли в цене до 40,22 доллара за баррель.