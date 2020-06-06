Протесты в Казахстане: митингующих массово задерживают

Новости мира:По всему Казахстану массовые задержания на акциях против властей.

В столице Казахстана Астане и городе Алматы в субботу начались митинги оппозиционной Демократической партии и движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которые суд страны признал экстремистскими. Полиция начала задерживать участников акции.

Об этом сообщает местное издание Vласть.

"В Астане возле площади Независимости задержаны около 20-30 человек, в Алматы, на подступах к площади перед Дворцом Республики - по сообщениям наших корреспондентов - около семи человек. На пересечении улиц Абая - Назарбаева тоже идут задержания", - сообщила активистка Ася Тулесова.

В Алматы митингующие требуют от властей проведения кредитной амнистии и возвращения земли и объектов, переданных в частную собственность.

Местные чиновники призвали людей разойтись, утверждая, что они подали заявку на проведение митинга по старой форме, а новая вступила в силу с сегодняшнего дня, 6 июня. Ранее главный санитарный врач Алматы утверждал, что митинги в городе грозят ухудшением эпидемиологической ситуации.