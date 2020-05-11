COVID-19: в Казахстане признали форс-мажором чрезвычайное положение

Новости мира:В Казахстане режим ЧП, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции, будет признан форс-мажор в случае обращения в суд предпринимателей.

В Казахстане режим чрезвычайного положения, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции, будет признан форс-мажор в случае обращения в суд предпринимателей, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Радио Свобода.

"С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года", - распорядился глава Казахстана.

По официальным данным, в Казахстане подтверждено 5138 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 31 летальный случай. 1941 человек выздоровел.

Как сообщалось, режим чрезвычайного положения в Казахстане был введен 16 марта из-за пандемии COVID-19. 11 мая он завершился, но на территории страны сохраняется карантинный режим, ограничение власти обещают постепенно снимать в случае достижения прироста заболеваемости COVID-19 не более чем на 7% в течение недели.