Житель Вьетнама соорудил забор дома из старых iPhone

Новости мира:Житель Вьетнама решил смастерить забор из старых корпусов iPhone.

Во Вьетнаме один из местных жителей нашел применение старым смартфонам Apple и построил из них… забор!

А так вообще можно?

Дело в том, что хозяин дома — сотрудник сервисного центра, поэтому облицовку забора он решил сделать из старых iPhone. Точнее, из их корпусов, без «начинки». Видео своего творения он выложил в TikTok.

К сожалению, автор ролика не уточнил, сколько корпусов понадобилось, чтобы сделать такой забор, но их точно сотни.

В основном это iPhone шестой и седьмой серий серого, золотистого и розового цветов. Черных здесь немного.