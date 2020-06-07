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Житель Вьетнама соорудил забор дома из старых iPhone

Житель Вьетнама соорудил забор дома из старых iPhone
01:14 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости мира:Житель Вьетнама решил смастерить забор из старых корпусов iPhone.

Во Вьетнаме один из местных жителей нашел применение старым смартфонам Apple и построил из них… забор!

А так вообще можно?

Дело в том, что хозяин дома — сотрудник сервисного центра, поэтому облицовку забора он решил сделать из старых iPhone. Точнее, из их корпусов, без «начинки». Видео своего творения он выложил в TikTok.

К сожалению, автор ролика не уточнил, сколько корпусов понадобилось, чтобы сделать такой забор, но их точно сотни.

В основном это iPhone шестой и седьмой серий серого, золотистого и розового цветов. Черных здесь немного.

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Все по теме:

Вьетнам, Apple, iPhone, Забор, TikTok.
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