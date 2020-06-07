Эпидемия коронавируса: В Армении произошла перегрузка системы здравоохранения

Новости мира:В Армении коронавирус обнаружен у 12 364 человек.

Распространение коронавируса вызвало перегрузку системы здравоохранения в Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщает DW.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию", - отметил глава правительства, у которого несколько дней назад был выявлен возбудитель COVID-19.

Власти Армении обсудили возможность объявления карантина, однако "решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату", подчеркнул Пашинян.

Он объяснил такую позицию возможностью тяжелых экономических последствий.

Кроме того, официальный Ереван считает, что "карантин не будет соблюдаться на должном уровне", добавил премьер.

По состоянию на 6 июня в Армении вирус обнаружен у 12 364 человек, 190 больных с COVID-19 скончались, 3720 выздоровели.

Напомним, Армения заявила о второй волне коронавируса.