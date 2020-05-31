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COVID-19: В Армении выросло число зарегистрированных случаев до более чем 9 тыс

COVID-19: В Армении выросло число зарегистрированных случаев до более чем 9 тыс
14:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости мира:Армении за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 9 тыс. 282.

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 355 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 9 тыс. 282, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным ведомства, за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 181 человек. "Из них 131 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 50 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 386 человек (60 за сутки).

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В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).

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Армения, Карантин, Коронавирус.
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