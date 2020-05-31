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Волнующее время для Мальты: страна готовится к открытию аэропорта

Волнующее время для Мальты: страна готовится к открытию аэропорта
14:28 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Мальта возобновит работу своего аэропорта 1 июля.

Мальта снова откроет свой аэропорт для пассажирских рейсов 1 июля.

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Мальты Роберт Абела, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Туризм составляет почти четверть экономики Мальты, и отельеры настаивают на том, чтобы правительство снова открыло аэропорт, иначе стране грозит массовая безработица.

На южном средиземноморском острове было зарегистрировано около 600 случаев заражения коронавирусом и девять смертей, после чего была проведена интенсивная программа тестирования и отслеживания контактов. В середине мая было разрешено вновь открыть магазины и рестораны, но церкви и школы до сих пор остаются закрытыми. Бары и спортзалы вновь откроются в следующую пятницу.

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"Это очень волнующее время для Мальты. Мы возвращаемся к нормальной жизни " – сказал Абела.

Он сказал, что 8 июня правительство также объявит бюджет с целью стимулирования потребления и инвестиций. Бюджет обычно объявляется в октябре.

Правительство платит 800 евро в месяц за каждого сотрудника, чтобы предотвратить освобождению в компаниях, пострадавших от вируса, и говорит, что будет поддерживать эту схему до тех пор, пока экономика снова не поднимется.

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Туристические органы власти ведут переговоры о создании "безопасных коридоров" для поездок из стран, имеющих низкие показатели COVID-19, включая Люксембург, Норвегию, Сербию, Словакию, Австрию, Чехию, Латвию, Литву и Израиль.

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Мальта, Коронавирус, Covid-19.
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