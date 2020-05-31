Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев

Новости Украины:В Украине 5 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

По состоянию на 31 мая 5 областей Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер, в Киеве наблюдается превышение критерия зафиксированных случаев заболевания на 100 тысяч населения (инцидентности).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Кроме того, в Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания 100 тысяч человек за последние 7 дней (инцидентности). При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице - 12,2.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Как сообщалось, в столице за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 81 жителя города.

По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случая COVID-19, из них за последние сутки - 468 новых случаев. Кабинет Министров С 22 мая до 22 июня ввел в Украине адаптивную модель карантина.