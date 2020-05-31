В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что с понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.
Об этом он сообщил во время брифинга в воскресенье
"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластноое сообщение всеми видами транспорта".
В связи с этим Минздрав предоставил рекомендации, как обезопасить себя при пользовании этими сервисами.
Министр назвал основные из них для спортивных учреждений:
Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.