В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина

Новости Украины:Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что с понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что с понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.

Об этом он сообщил во время брифинга в воскресенье

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластноое сообщение всеми видами транспорта".

В связи с этим Минздрав предоставил рекомендации, как обезопасить себя при пользовании этими сервисами.

Министр назвал основные из них для спортивных учреждений:

измерение температуры и обработка антисептиком на входе;

1 человек на 10 кв.м;

запрет на многоразовые полотенца;

работники должны носить маски;

запрещены СПА-зоны и массажи.

Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.