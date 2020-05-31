Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
COVID-19: В Украине подтвердили у 67 медиков
Эпидемия: сколько медиков в Украине болеют COVID-19
Чемпион UFC Джон Джонс раздумывает о переходе в бокс
Чемпион UFC Джон Джонс раздумывает о переходе в бокс
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина

В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
12:03 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter

Новости Украины:Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что с понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что с понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. 

Об этом он сообщил во время брифинга в воскресенье

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластноое сообщение всеми видами транспорта". 

COVID-19: В Украине подтвердили у 67 медиков

В связи с этим Минздрав предоставил рекомендации, как обезопасить себя при пользовании этими сервисами.

Министр назвал основные из них для спортивных учреждений: 

  • измерение температуры и обработка антисептиком на входе;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • запрет на многоразовые полотенца;
  • работники должны носить маски;
  • запрещены СПА-зоны и массажи.

Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
02 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
03 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
04 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
В столице открывается сезон работы фонтанов
В столице открывается сезон работы фонтанов
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь