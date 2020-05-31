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Смягчение карантина: Бельгия открыла границы с соседями

Смягчение карантина: Бельгия открыла границы с соседями
12:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи со смягчением карантина Бельгия открыла границы с соседними странами, но сами соседи об этом не знали.

Бельгия открыла границы с соседними странами, но сами соседи об этом не знали. Это привело к конфузу, ведь полиция Франции начала останавливать и поворачивать назад автомобили бельгийцев, прибывающих на границу.

Об этом рассказывает The Brussels Times.

"Решение бельгийских властей разрешить людям пересекать границы соседних стран оказалось неожиданным для этих соседних стран, что привело к разочарованию для тех бельгийцев, которые надеялись посетить собственные семьи после более чем двух месяцев разлуки", - говорится в сообщении.

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Ранее министр внутренних дел Питер Де Крем объявил о решении правительства разрешить гражданам проезд в Германию, Нидерланды, Францию и Люксембург с целью посещения семей. Сразу стало ясно, что эти страны не были проинформированы о таком решении, ведь бельгийцы, которые пытались пересечь границы с Францией, были вынуждены возвращаться.

30 мая представители министерства внутренних дел Франции заявили, что Франция не откроет свои границы до 15 июня, как и было объявлено в начале недели. Поэтому до этого момента все бельгийцы, пересекающие границу, должны предоставить доказательства, что их путешествие является действительно необходимым.

"Такие путешествия не были разрешены полицией Франции. Если кто-то будет пытаться осуществить их, то будет рисковать взысканием в 135 евро. В случае повторения такого поступка, следствием может быть арест", - сообщил бельгийским СМИ начальник жандармерии пограничного французского муниципалитета Maubeuge.

В Нидерландах решение правительства Бельгии также вызвало удивление.

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"В марте границы были неожиданно закрыты без каких-либо консультаций. Сейчас мы снова удивлены. Я думаю, что мэры бельгийских городов удивлены не меньше нас. В этом (открытие границ) не было проведено никаких консультаций. Мы бы хотели знать о таких решениях заранее, чтобы взвесить, принимать либо не принимать дополнительные меры. Сейчас это уже поздно делать", - приводит издание слова мэра пограничного города Sluis.

Для полиции Бельгии решение собственного правительства также оказалось неожиданным.

"К хаосу привело то, что мы услышали о таком решении из сообщений СМИ. Ни один из начальников отделений полиции или мэров пограничных городов об этом не был проинформирован", - отметил начальник одной из пограничных полицейских зон во Фландрии Кеннет Канж.

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Бельгия, Карантин, Коронавирус.
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