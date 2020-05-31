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Пандемия COVID-19: во Франции за сутки скончались более полусотни пациентов

Пандемия COVID-19: во Франции за сутки скончались более полусотни пациентов
11:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса во Франции с начала пандемии количество выявленных инфицированных превысило 151 тысячу.

Во Франции с начала пандемии количество выявленных инфицированных превысило 151 тысячу. Вылечились от COVID-19 более 68 тыс. человек.

Такие данные, по состоянию на 30 мая, обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 151 496 случаев инфицирования коронавирусом; 68268 человек выздоровели и выписаны из больниц; 28771 человек умерли от COVID-19; 1325 пациентов остаются в реанимации.

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За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 486 человек; госпитализированы - 227; выявлены 1828 новых инфицированных; летальных случаев произошло 57.

Во Франции со 2 июня начнется второй этап выполнения национального выхода из режима карантина.

Со следующего вторника будут отменены все ограничения путешествовать по территории Франции; в регионах с «зеленым» уровнем эпидемиологического риска возобновят работу бары и рестораны (ныне на территории метрополии «оранжевой» зоной остается только регион Парижа и вокруг столицы - там будет разрешено принимать посетителей только на летних террасах); восстановят учебный процесс большинство образовательных заведений (университеты будут оставаться на дистанционной форме обучения); в «зеленых» зонах откроются музеи и театры (за исключением кинотеатров), парки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.

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Ношение защитных масок будет оставаться обязательным в общественном транспорте.

Решение о проведении массовых спортивных соревнований, собраний будет рассматриваться после 21 июня.

Кроме этого, будет оставаться ограничение до 10 человек на публичные собрания граждан.

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Со следующей недели в стране также будет введено мобильное приложение StopCov отслеживания перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.

Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня. Именно в этот день Еврокомиссия должна рассмотреть решение о полном или частичном открытии внешних границ ЕС.

Постепенный выход из карантина во Франции проходит в условиях введенного до 10 июля чрезвычайного санитарного положения.

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Франции, Карантин, Коронавирус.
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