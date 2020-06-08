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Коронавирус в Китае: за сутки обнаружено 6 новых случаев болезни

Коронавирус в Китае: за сутки обнаружено 6 новых случаев болезни
05:52 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:За сутки в Китае диагностировано 6 случаев коронавируса.

По официальной информации, в Китае за прошедшие сутки диагностировали 6 новых случаев COVID-19.

Об этом указано на сайте Worldometers. 

В стране по официальной информации диагностировано 83 036 случаев заболевания коронавирус, 78 332 пациентов уже выздоровели, 4 634 умерли.

За последние сутки в Китае выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирус. 70 пациента продолжают бороться с болезнью.

Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19

Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

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Китай, Коронавирус, Covid-19.
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