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Число завезенных случаев COVID-19 в Китай близится к 1800

Число завезенных случаев COVID-19 в Китай близится к 1800
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В Китае зафиксированы еще четыре завезенных случая COVID-19.

За минувшие сутки в континентальной части Китая было зафиксировали четыре новых завезенных случая заражения COVID-19, в результате их общее количество возросло до 1780.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

"Среди новых завезенных случаев три было выявлено в провинции Сычуань и один в Шанхае, где в тот же день также был зарегистрирован один пациент с подозрением на заражение COVID-19, прибывший из-за рубежа", - говорится в сообщении.

В Новой Зеландии не осталось больных на COVID-19

На данный момент среди всех прибывших в континентальную часть Китая пациентов с COVID-19, 1717 вылечились и выписались из больниц. На лечении остаются 63 человека.

Летальных случаев среди данной группы пациентов зафиксировано не было.

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Китай, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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