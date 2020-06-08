В Новой Зеландии не осталось больных на COVID-19

Новости мира:В Новой Зеландии 16 дней подряд - ни одного случая COVID-19.

В Новой Зеландии не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом в течение вот уже 16 дней подряд.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Новой Зеландии.

"В настоящее время в Новой Зеландии насчитывается 1481 выздоровевший от COVID-19, данный показатель не изменился за сутки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в больницах страны сейчас нет ни одного пациента с COVID-19. Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции не изменилось - 22 человека.

С начала эпидемии в Новой Зеландии проведено 294 048 тестов на коронавирус, в том числе 2054 – за последние сутки.

По последним данным ресурса Worldometer, в мире подтверждено 7 млн 86 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. 406,1 тыс. человек скончались, почти 3,5 млн выздоровели.