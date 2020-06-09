"Отношения доведены до крайней точки": КНДР "разочаровалась" в сотрудничестве с Южной Кореей

Новости мира:КНДР решила прекратить сотрудничество с Южной Кореей.

Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские "горячие линии" с Южной Кореей.

Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР KCNA, пишет Reuters.

В сообщении отмечается, что это станет первым шагом на пути к полному закрытию всех средств связи с Сеулом.

Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".

Ранее КНДР стала угрожать Южной Корее закрыть межкорейский офис связи и другие проекты, если та не помешает перебежчикам отправлять открытки и другие материалы в Северную Корею.