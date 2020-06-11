Таджикистан ввел уголовную ответственность за распространение коронавируса

Новости мира:Таджикистан криминализировал распространение коронавируса по неосторожности.

Парламент Таджикистана проголосовал за криминализацию распространения коронавирусной инфекции по неосторожности. Об этом сообщает Радио Свобода.

Законопроект, принятый 10 июня, предусматривает заключение от двух до пяти лет для людей, которые впервые распространили болезнь по неосторожности. Если кто-то сделает это неоднократно, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Каждый, кого признают виновным в умышленном распространении вируса, также может быть наказан заключением до 10 лет.

Законодатель Равшан Раджабзода отметил, что целью закона не является наказание людей.

"Цель - не допустить инфекционных заболеваний, которые до сих пор существуют в нашей стране", - сказал он.

Парламент также утвердил штрафы в размере до 28 долларов для тех, кто не носит маску в общественном месте или не соблюдает физическое дистанцирование на два метра.

Авторитарное правительство Таджикистана сначала утверждало, что в стране не было случаев коронавирусной инфекции, и президент Эмомали Рахмон не прислушался к мнению международных экспертов по внедрению социальной дистанции или другим мерам для уменьшения распространения заболевания.

По официальным данным, в Таджикистане коронавирусом инфицированы 4690 человек, 48 из них умерли.